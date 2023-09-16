«Ахмат» – «Краснодар»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

16 сентября в 16:30 (мск) в матче 8-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» проведёт домашний матч против «Краснодара».

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена». Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев (Воронеж).

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семёнов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Ильин, Камило, Ковачев, Бериша, Олейников.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кади, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

На текущий момент грозненский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в активе. В прошлом туре «Ахмат» одержал гостевую победу над «Уралом» (1:0). «Краснодар» идет на первом месте с 17 баллами. В 7-м туре «быки» взяли верх над «Спартаком» (2:0).