ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ

Подошёл к концу матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимали «Крылья Советов».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:2.

На второй минуте матча защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт. На 22-й минуте полузащитник гостей Никита Салтыков сделал счёт 0:2.

На 31-й минуте матча в ворота самарского клуба был назначен пенальти. Его успешно реализовал Антон Заболотный.

На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. Однако это не помешало хозяевам сравнять счёт. На 75-й минуте отличился Фёдор Чалов.

На 90-й минуте с поля был удален защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.

В следующем туре армейцы проведут гостевой матч против «Ростова», а самарский клуб сыграет дома против «Сочи».