ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:2.
ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ
16 сентября 2023 16:05
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ПФК «Крылья Советов»

Подошёл к концу матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимали «Крылья Советов».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:2.

На второй минуте матча защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт. На 22-й минуте полузащитник гостей Никита Салтыков сделал счёт 0:2.

На 31-й минуте матча в ворота самарского клуба был назначен пенальти. Его успешно реализовал Антон Заболотный.

На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. Однако это не помешало хозяевам сравнять счёт. На 75-й минуте отличился Фёдор Чалов.

На 90-й минуте с поля был удален защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.

В следующем туре армейцы проведут гостевой матч против «Ростова», а самарский клуб сыграет дома против «Сочи».

источник: «Советский спорт»
«Ахмат» – «Краснодар»: гости сравняли счёт
Гол забил Кади Боржес.
16.09.2023 17:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тихонов оценил шансы 2DROTS обыграть «Химки» в Кубке России
Медийный клуб встретится с подмосковной командой 27 сентября.
16.09.2023 17:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» – «Краснодар»: хозяева открыли счёт
«Ахмат» – «Краснодар»: хозяева открыли счёт
Гол забил Иван Олейников.
16.09.2023 16:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ
Мерсисайдцы вышли на первое место в таблице по итогам прошедшей встречи.
16.09.2023 16:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» – «Краснодар»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
«Ахмат» – «Краснодар»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Матч начнется в 16:30.
16.09.2023 15:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЦСКА — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счёт
Гол забил Фёдор Чалов.
16.09.2023 15:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.