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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ

Мерсисайдцы вышли на первое место в таблице по итогам прошедшей встречи.
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче АПЛ
16 сентября 2023 16:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Ливерпуля» на выезде обыграли «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

За гостевую команду забитыми мячами отметились Коди Гакпо (55-я минута), Эндрю Робертсон (85) и Харви Эллиотт (90+1). В составе «волков» гол забил Хван Хи Чан (7).

Таким образом, «Ливерпуль» набирает 13 очков и выходит на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» находится на 15-й позиции, имея в своём активе три балла после пяти матчей.

АПЛ.

5-й тур.

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 1:3 (1:0)

Голы: Хи Чан, 7 – Гакпо, 55. Робертсон 85. Эллиот, 90+1.

источник: «Советский спорт»
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