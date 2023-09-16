Тихонов оценил шансы 2DROTS обыграть «Химки» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче медийного клуба 2DROTS и «Химок» в 4-м туре Пути регионов Кубка России.

«У «Химок» стоит задача выйти в премьер-лигу, может так совпасть, что у команды будет тяжелая игра на выезде или с хорошим соперником через два-три дня. Поэтому «Химки» могут спокойно пожертвовать кубком, выставить второй состав, потому что, конечно, стоит задача выхода в премьер-лигу. Если команда выставит основной состав, думаю, что бороться будет тяжело, если будет смешанный, то у 2DROTS, возможно, будут шансы», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В прошлом раунде Кубка России 2DROTS удалось одержать победу над кировским «Динамо» со счётом 2:0. Встреча медийной команды и «Химок» запланирована на 27 сентября.