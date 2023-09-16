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«Ахмат» – «Краснодар»: гости сравняли счёт

Гол забил Кади Боржес.
16 сентября 2023 17:13
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты в Грозном проходит матч в рамках 8-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

Отметим, что на 38-й минуте бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сравнял счёт.

Ранее на 3-й минуте матча полузащитник грозненского клуба Иван Олейников открыл счёт в матче.

На текущий момент грозненский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в активе. В прошлом туре «Ахмат» одержал гостевую победу над «Уралом» (1:0). «Краснодар» идет на первом месте с 17 баллами. В 7-м туре «быки» взяли верх над «Спартаком» (2:0).

источник: «Советский спорт»
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