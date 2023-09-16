«Ахмат» играет вничью с «Краснодаром» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ

Подошёл к концу первый тайм матча в рамках 8-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

На 3-й минуте матча полузащитник грозненского клуба Иван Олейников открыл счёт в матче. На 38-й минуте бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сравнял счёт.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

На текущий момент грозненский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в активе. В прошлом туре «Ахмат» одержал гостевую победу над «Уралом» (1:0). «Краснодар» идет на первом месте с 17 баллами. В 7-м туре «быки» взяли верх над «Спартаком» (2:0).