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Игрок «Крыльев Советов» Салтыков отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в услугах форварда. 
16 сентября 2023 17:26
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал на новость о том, что им интересуется ЦСКА.

Ранее появилась информация, что московский клуб желает подписать 19-летнего футболиста.

«Мной интересуется ЦСКА? Новости из интернета только видел и все», – приводит слова Салтыкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Салтыков в составе «Крыльев Советов» сыграл десять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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