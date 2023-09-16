Игрок «Крыльев Советов» Салтыков отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал на новость о том, что им интересуется ЦСКА.

Ранее появилась информация, что московский клуб желает подписать 19-летнего футболиста.

«Мной интересуется ЦСКА? Новости из интернета только видел и все», – приводит слова Салтыкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Салтыков в составе «Крыльев Советов» сыграл десять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.