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На Евгения Савина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Ему грозит срок до 5 лет.
На Евгения Савина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ
16 сентября 2023 17:48
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

На основателя футбольного клуба «Красава» Евгения Савина после окончания проверки было заведено уголовное дело о дискредитации армии РФ.

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал её действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», — цитирует источника «РИА Новости».

Напомним, в апреле 2023 года экс-футболист дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором позволил себе лишние высказывания в адрес российской армии. За два месяца до этого его уже привлекали по той же статье и наказывали штрафом в 50 тысяч рублей. За повторное нарушение ему грозит срок до 5 лет.

Евгений Савин покинул Россию сразу после начала СВО. На данный момент он проживает на Кипре.

источник: «РИА Новости»
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