Данило сравнил тренера «Ювентуса» Аллегри с Гвардиолой

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва поделился мнением о тренерских качествах наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Сезон при Пирло был учебным для меня, он был важен. Я ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание. У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – приводит слова 32-летнего игрока журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Аллегри руководил «Ювентусом» с 2014 по 2019 год и вернулся на пост главного тренера итальянской команды в мае 2021 года. «Бьянконери» под руководством 56-летнего специалиста стал пятикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.