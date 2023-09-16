«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в матче 4-го тура Серии А

Подошёл к концу матч в рамках 4-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» на своем поле принимал «Лацио».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу туринского клуба.

В составе победителей дубль оформил Душан Влахович. Также один гол на счету Федерико Кьезы.

Римский клуб ответил только голом Луиса Альберто.

Победа позволила «Ювентусу» выйти на первое место в турнирной таблице Серии А с 10 очками в активе. «Лацио» занимает 15-ю строчку с тремя баллами.