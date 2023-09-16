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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 8-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на «Открытие Арене» в Москве. 
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 8-го тура РПЛ
16 сентября 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Тренерские штабы «Спартака» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 8-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Медведев, Марсело, Агбалака, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Игнатьев, Крамарич.

В настоящее время «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» идёт на 12-й позиции с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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