Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 8-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Спартака» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 8-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Медведев, Марсело, Агбалака, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Игнатьев, Крамарич.

В настоящее время «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» идёт на 12-й позиции с шестью очками.