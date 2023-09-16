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«Локомотив» в гостях разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счётом 4:0.
16 сентября 2023 18:09
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором пекинский «Куньлунь» сыграл дома против ярославского «Локомотива».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Сергей Андронов, Ярослав Лихачёв, а также оформивший дубль Георгий Иванов.

Победа позволила железнодорожникам подняться на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 8 очками. «Куньлунь» опускается на шестую строчку. На счету китайского клуба также 8 баллов.

источник: «Советский спорт»
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