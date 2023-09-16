Луиш Фигу назвал двух лучших игроков на позициях форварда и полузащитника

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу заявил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и хавбек мадридского клуба Лука Модрич являются лучшими игроками на своих позициях.

«Роналду и Модрич — разные, они очень хорошие друзья, я не могу отдать предпочтение кому-то одному, потому что тогда другой проиграет. Они лучшие в мире на своих позициях, они писали историю и продолжают это делать до сих пор», – приводит слова Фигу Net.hr.

Роналду покинул «Реал» в 2018 году и в настоящий момент выступает за саудовский «Аль-Наср». Модрич присоединился к «сливочным» в 2012 году и играет за испанский клуб до сих пор.