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«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 8-го тура РПЛ

Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 8-го тура РПЛ
16 сентября 2023 18:23
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Ахмат»

Подошёл к концу матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» сыграл на своем поле против «Краснодара».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 1:1.

За «Ахмат» на 3-й минуте отличился Иван Олейников, а за «Краснодар» - Кади Боржес (38-я минута).

«Быки» продолжают возглавлять турнирную таблицу РПЛ. За 8 матчей краснодарский клуб набрал 18 очков. На текущий момент «Ахмат» располагается на девятом месте с 11 баллами.

В 9-м туре «Краснодар» сыграет дома против «Урала», а «Ахмат» отправится в гости к «Балтике».

источник: «Советский спорт»
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