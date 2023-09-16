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Украинский тренер назвал Анатолия Тимощука больным человеком 

Бывший футболист работает в России в качестве тренера с 2017 года.
16 сентября 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб уверен, что Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу закрыта дорога на Украину.

«Я не хочу об этих людях говорить. Что о Тимощуке, что об Ордеце. Это больные люди. Они свой выбор сделали. Тимощук очень много говорит, что все его завоевания сняли с него. А чего он ждал? За то, что он сейчас находится в «Зените» и работает на агрессора? Думаю, здесь всё закономерно, всё справедливо», – приводит слова Вернидуба Tribuna.com.

Тимощук начал работать в качестве помощника главного тренера «Зенита» в марте 2017 года и находится на этой должности до сих пор. В своей карьере футболиста он выступал за «Волынь», «Шахтёр», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».

источник: Tribuna.com
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