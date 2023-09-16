Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил выступление Николая Рассказова 

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре защитника команды Николая Рассказова после перехода из «Спартака».

«Играть в больших клубах не так просто, как кажется. Были ошибки, была молодость, конкуренция с серьезными игроками. Рассказов не смог зацепиться за место в «Спартаке», а мы вовремя пришли к нему со своим предложением. Ему надо поиграть под чуть меньшим давлением, чем в «Спартаке», потому что качества у Рассказова хорошие», — приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

«Крыльев Советов» приобрёл Рассказова у «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне за команду Осинькина он провёл 11 матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 600 тысяч евро.