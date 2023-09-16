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«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

Встреча завершилась со счётом 3:1.
16 сентября 2023 18:55
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках 5-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграл дома с «Манчестер Сити».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «горожан».

Счёт в матче открыли «молотобойцы» усилиями Джеймса Уорд-Проуза. Однако во второй половине встречи подопечные Хосепа Гвардиолы забили три безответных гола и одержали победу. В составе победителей отличились Жереми Докю, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

Таким образом, «горожане» одерживают пятую победу в сезоне и с 15 очками продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 10 баллами располагается на шестом месте.

источник: «Советский спорт»
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