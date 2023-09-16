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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 5-тура АПЛ

Гол Ханнибала Межбри не помог «красным дьяволам» избежать поражения.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 5-тура АПЛ
16 сентября 2023 19:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Брайтона» на своём поле нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «чаек».

В составе победителей голы забили Дэнни Уэлбек (20-я минута), Паскаль Грос (53) и Жоао Педро (71). За манкунианцев отличился Ханнибал Межбри (73).

Таким образом, «Брайтон» набирает девять очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» располагается на 12-й позиции, имея в своём активе шесть очков.

источник: «Советский спорт»
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