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Тренер «Спартака» Абаскаль резко высказался о вызове игроков в сборную России 

Испанский специалист остался недоволен тем, что футболист красно-белых Руслан Литвинов был вызван в национальную команду, несмотря на повреждение. 
16 сентября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой защитник московской команды Руслан Литвинов не попал в заявку на матч 8-го тура РПЛ с «Сочи».

«Первый отрезок мы провели не очень, но сейчас есть возможность начать добиваться нужного результата. Матчи национальных команд — период, когда важно, чтобы футболисты не получили травму. У Литвинова перед отправкой в национальную команду было повреждение, о котором мы знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут. На наш взгляд, это не то решение, которое было нужно. Поэтому он не в заявке», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Очная встреча «Спартака» и «Сочи» проходит в эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена». Счёт на табло остаётся неоткрытым – 0:0.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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