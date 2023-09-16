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«Спартак» играет вничью с «Сочи» после первого тайма в матче РПЛ 

Игра проходит в Москве. 
«Спартак» играет вничью с «Сочи» после первого тайма в матче РПЛ 
16 сентября 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Завершился первый тайм матча 8-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимает на своём поле «Сочи».

В первой половине встречи командам не удалось открыть счёт на табло – 0:0.

Красно-белые превзошли своего соперника по владению мячом (76 на 24), по количеству ударов (5-0) и нанесённым ударам в створ ворот (3-0).

В настоящее время «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» идёт на 12-й позиции с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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