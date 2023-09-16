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Криштиану Роналду принял решение подать в суд на «Ювентус»

Причиной стала невыплата туринским клубом португальцу зарплаты за время пандемии.
16 сентября 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен подать в суд на «Ювентус» в связи с тем, что клуб не выплатил футболисту зарплату во время пандемии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, 38-летний нападающий рассчитывает получить от «бьянконери» сумму в размере 20 миллионов евро, которая была заморожена по обоюдному соглашению сторону на время карантина. Сообщается, что португалец обратился в туринскую прокуратуру по этому вопросу.

Роналду играл в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. Всего за «старую синьору» он провёл 98 матчей и забил 81 гол.

источник: La Gazzetta dello Sport
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