Ивич назвал справедливой ничью в матче «Ахмат» – «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничью в выездном матче восьмого туре РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 18 очков и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 11 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 24 сентября примет на своём поле екатеринбургский «Урал», «Ахмат» днём ранее сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».