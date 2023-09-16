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Ивич назвал справедливой ничью в матче «Ахмат» – «Краснодар»

Команда сербского тренера продлила серию без поражений.
16 сентября 2023 20:12
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничью в выездном матче восьмого туре РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 18 очков и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 11 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 24 сентября примет на своём поле екатеринбургский «Урал», «Ахмат» днём ранее сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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