Агент игрока сборной Марокко сообщил, что его клиентом интересуются «Зенит» и «Краснодар» 

Футбольный агент Аннас Эль Гуш, представляющий интересы форварда сборной Марокко Уссамы Идрисси, рассказал, что в игроке заинтересованы российские команды.

«В Уссаме заинтересованы «Зенит» и «Краснодар», и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», — приводит слова Гуша Sport24.ru.

В минувшем сезоне Идрисси играл за «Фейеноорд». За нидерландскую команду он сыграл 38 встреч, отличился семью забитыми мячами и отад восемь ассистов. Ранее права на марокканца принадлежали «Севильи». На его счету девять игр в составе национальной команды Марокко.