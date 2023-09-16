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Агент игрока сборной Марокко сообщил, что его клиентом интересуются «Зенит» и «Краснодар» 

Футболист в настоящий момент находится в статусе свободного агента. 
16 сентября 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Аннас Эль Гуш, представляющий интересы форварда сборной Марокко Уссамы Идрисси, рассказал, что в игроке заинтересованы российские команды.

«В Уссаме заинтересованы «Зенит» и «Краснодар», и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», — приводит слова Гуша Sport24.ru.

В минувшем сезоне Идрисси играл за «Фейеноорд». За нидерландскую команду он сыграл 38 встреч, отличился семью забитыми мячами и отад восемь ассистов. Ранее права на марокканца принадлежали «Севильи». На его счету девять игр в составе национальной команды Марокко.

источник: Sport24.ru
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