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Голы Роналду и Мане позволили «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед»

Более звёздная команда оказалась сильнее.
16 сентября 2023 20:30
автор: Денис Владимиров

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» в выездном матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У победителей авторами забитых мячей стали Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. У хозяев отличился Мохамед Фоузаир.

Весь второй тайм «Аль-Раед» играл в меньшинстве. С поля был удалён Бандер Ваеши.

После шести матчей в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Аль-Раед» с четырьмя баллами находится на 15-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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