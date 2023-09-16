Голы Роналду и Мане позволили «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед»

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» в выездном матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У победителей авторами забитых мячей стали Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. У хозяев отличился Мохамед Фоузаир.

Весь второй тайм «Аль-Раед» играл в меньшинстве. С поля был удалён Бандер Ваеши.

После шести матчей в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Аль-Раед» с четырьмя баллами находится на 15-й строчке.