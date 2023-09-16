Гол Бабича принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в домашнем матче чемпионата России

«Спартак» дома одержал победу над «Сочи» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Автором единственного гола стал защитник столичный команды Срджан Бабич, который отличился на 92-й минуте матча.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после восьми матчей. «Сочи» идут на 12-й позиции, имея в своём активе шесть баллов.

РПЛ.

8-й тур.

«Спартак» (Москва) – «Сочи» – 1:0 (0:0)

Гол: Бабич, 90+2.