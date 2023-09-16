Тарханов считает, что Осинькин мог бы успешно работать со сборной России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов оценил шансы главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина возглавить российскую национальную команду.

«Осинькин в качестве потенциального главного тренера сборной России? Пока ещё рано говорить. Если у него получается в «Крыльях Советов», то вполне может получиться и в сборной», – приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Контракт 58-летнего тренера рассчитан до лета 2025 года. Ранее Осинькин работал с ФК «Тольятти», краснодарской «Кубанью», «Чертаново» и саратовским «Соколом».

После восьми матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Крыльями Советов» занимают второе место в турнирной таблице.