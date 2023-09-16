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Тарханов считает, что Осинькин мог бы успешно работать со сборной России

Сейчас тренер возглавляет «Крылья Советов».
16 сентября 2023 21:14
автор: Денис Владимиров

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов оценил шансы главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина возглавить российскую национальную команду.

«Осинькин в качестве потенциального главного тренера сборной России? Пока ещё рано говорить. Если у него получается в «Крыльях Советов», то вполне может получиться и в сборной», – приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Контракт 58-летнего тренера рассчитан до лета 2025 года. Ранее Осинькин работал с ФК «Тольятти», краснодарской «Кубанью», «Чертаново» и саратовским «Соколом».

После восьми матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Крыльями Советов» занимают второе место в турнирной таблице.

источник: «Спорт день за днем»
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