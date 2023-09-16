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«Спартак» прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ

Красно-белые дожали «Сочи».
16 сентября 2023 21:26
автор: Денис Владимиров

Московский «Спартак» прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ.

16 сентября столичный клуб обыграл «Сочи» в домашней встрече восьмого тура чемпионата России. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного точного удара стал сербский защитник Срджан Бабич. Он забил в компенсированное ко второму тайму время.

Для «Спартака» эта победа стала первой в последних пяти матчах. До успеха в игре с сочинцами команда Гильермо Абаскаля потерпела три поражения и одну встречу свела вничью.

Красно-белые набрали 13 очков и переместились на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи 23 сентября примут на своём поле столичное «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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Игра состоялась сегодня, 16 сентября.
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