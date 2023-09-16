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Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Сочи» в РПЛ

Игра состоялась сегодня, 16 сентября.
16 сентября 2023 21:44

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причину победы над «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ.

«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату — это было бы более справедливо. Фарт присутствует. У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат, — приводит Мостового «Чемпионат».

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после восьми матчей. «Сочи» идёт на 12-й позиции, имея в своём активе шесть баллов.

источник: «Советский спорт»
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