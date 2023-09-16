Гильермо Абаскаль: победа в матче с «Сочи» поможет снять нам психологический блок

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями после победы в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Заслуженная победа. С первой по последнюю минуту. Мы могли забивать в первые 10 минут. Рад, что мы одержали победу после негативной серии. Это поможет снять нам психологический блок», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

«Спартак» прервал четырёхматчевую серию без побед в чемпионате России. Столичный клуб набрал 13 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые на домашней арене примут московское «Динамо». Встреча состоится 23 сентября.