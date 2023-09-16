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Бабич заявил, что в сборной Сербии рады его переходу в «Спартак»

Защитник стал своим в столичном клубе.
16 сентября 2023 22:16
автор: Денис Владимиров

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как в сборной Сербии восприняли его переход в российский клуб.

«Что партнёры по сборной сказали о трансфере в Спартак? Да ничего особенного. Они рады за меня, что всё так сложилось. Они знают, что «Спартак» – самый большой и крутой клуб в России», – сказал Бабич.

Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в конце августа. 27-летний футболист заключил с красно-белыми контракт до 2026 года. В трёх матчах за москвичей он отметился двумя голами.

На счету игрока пять матчей в составе сборной Сербии.

источник: «Советский спорт»
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