Бабич заявил, что в сборной Сербии рады его переходу в «Спартак»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как в сборной Сербии восприняли его переход в российский клуб.

«Что партнёры по сборной сказали о трансфере в Спартак? Да ничего особенного. Они рады за меня, что всё так сложилось. Они знают, что «Спартак» – самый большой и крутой клуб в России», – сказал Бабич.

Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в конце августа. 27-летний футболист заключил с красно-белыми контракт до 2026 года. В трёх матчах за москвичей он отметился двумя голами.

На счету игрока пять матчей в составе сборной Сербии.