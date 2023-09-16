Олег Малышев прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 16 сентября в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч на 90-й минуте забил защитник Срджан Бабич.

«Очень интересная игра: давили, дожали. Мне кажется, очень эмоционально для зрителей, и с хэппи эндом», – сказал Малышев корреспонденту «Советского спорта».

После победы над «Сочи» «Спартак» набрал 13 очков и переместился на шестое место в таблице.