«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой», выигрывая 2:0 после первого тайма

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча состоялась 16 сентября в Калининграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил полузащитник «Ростова» Даниил Уткин. За две минуты до перерыва нападающий Егор Голенков увеличил преимущество гостей.

Хозяева смогли уйти от поражения в конце матча. На 87-й минуте чилийский форвард Анхело Энрикес отыграл один мяч, а в компенсированное время отличился хорватский полузащитник калининградцев Кристиан Бистрович.

«Ростов» набрал восемь очков и сохранил 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» с четырьмя баллами располагается на 15-й строчке.