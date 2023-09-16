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«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой», выигрывая 2:0 после первого тайма

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«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой», выигрывая 2:0 после первого тайма
16 сентября 2023 23:14
автор: Денис Владимиров
автор фото: ФК «Балтика»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча состоялась 16 сентября в Калининграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил полузащитник «Ростова» Даниил Уткин. За две минуты до перерыва нападающий Егор Голенков увеличил преимущество гостей.

Хозяева смогли уйти от поражения в конце матча. На 87-й минуте чилийский форвард Анхело Энрикес отыграл один мяч, а в компенсированное время отличился хорватский полузащитник калининградцев Кристиан Бистрович.

«Ростов» набрал восемь очков и сохранил 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» с четырьмя баллами располагается на 15-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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