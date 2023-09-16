Малышев – о летней трансферной кампании «Спартака»: не всё получилось, что изначально хотели

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о летней трансферной кампании клуба.

«Не всё получилось, что изначально хотели. Но тем не менее, те позиции, которые в первую очередь хотели укрепить, – укрепили. Видно уже по первым играм, что качество у игроков, которые к нам пришли, точно есть. А насколько они впишутся и добавят. Мне кажется, будет видно ближе к зимнему окну, тогда будем давать оценку», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

После восьми матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды 13 очков.