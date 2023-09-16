Малышев прокомментировал предложение депутата Госдумы направлять зарплаты футболистов на СВО

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал предложение депутата Госдумы Алексея Журавлёва перестать финансировать футбольные клубы из бюджета и направлять свободные средства на СВО.

«Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – цитирует Малышева корреспондент «Советского спорта».

Ранее Журавлёв заявил, что «лишние деньги лучше перечислять на спецоперацию, а не раздавать кривоногим футболистам».