Олег Малышев: все советы и рекомендации Романцева в «Спартаке» принимают очень серьёзно

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер команды Олег Романцев может войти в тренерский штаб красно-белых в должности консультанта.

«На данный момент никаких официальных обращений к нам не было. Тем не менее, мы с Олегом Ивановичем на связи. Я с радостью с ним всегда встречаюсь, и буду продолжать общаться. Все его советы и рекомендации мы принимаем очень серьёзно», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды выигрывали Кубок России.