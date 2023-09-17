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Олег Малышев: все советы и рекомендации Романцева в «Спартаке» принимают очень серьёзно

В столичном клубе прислушиваются к мнению бывшего тренера.
17 сентября 2023 00:01
автор: Элина Бурина

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер команды Олег Романцев может войти в тренерский штаб красно-белых в должности консультанта.

«На данный момент никаких официальных обращений к нам не было. Тем не менее, мы с Олегом Ивановичем на связи. Я с радостью с ним всегда встречаюсь, и буду продолжать общаться. Все его советы и рекомендации мы принимаем очень серьёзно», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды выигрывали Кубок России.

источник: «Советский спорт»
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