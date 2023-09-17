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Голы Левандовского и Феликса помогли «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Ла Лиги

Сине-гранатовые отправили в ворота соперника пять безответных мячей.
Голы Левандовского и Феликса помогли «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Ла Лиги
17 сентября 2023 00:07
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Барселона» на своём поле одержала разгромную победу над «Бетисом» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонской команды.

В составе сине-гранатовых забитыми мячами отметились Жоау Феликс, (25-я минута), Роберт Левандовски (32), Ферран Торрес (62), Рафинья (66) и Жоау Канселу (81).

В настоящее время «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков после пяти сыгранных матчей. «Бетис» располагается на 9-й строчке, имея в своём активе семь баллов.

источник: «Советский спорт»
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