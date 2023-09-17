«Интер Майами» без Месси проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата MLS

«Интер Майами» проиграл «Атланте» в выездном матче регулярного чемпионата MLS. Встреча завершилась поражением гостей со счётом 2:5.

В составе хозяев голы забили Тристан Муюмба (36-я минута), Брукс Леннон (44), Георгиос Якумакис (76) и Тайлер Вольфф (89). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Интера» Камаль Миллер (41).

В составе гостей двумя мячами отметился Леонардо Кампана (25, 53).

Аргентинский нападающей гостей Лионель Месси пропускал матч из-за повреждения.

«Интер Майами» с 28 очками занимает 14-е место в турнирной таблице в Восточной конференции. «Атланта» с 45 баллами располагается на шестой строчке.