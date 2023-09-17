Пирс Морган: жалкий «МЮ» разбит дома Брайтоном» – Роналду был прав

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ. Накануне, 16 сентября, манкунианцы дома в матче 5-го тура чемпионата Англии проиграли «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:3.

«Жалкий «МЮ» разбит дома «Брайтоном». Кто-нибудь ещё сомневается, что Криштиану Роналду был полностью прав относительно этого клуба и его наставника Эрика тен Хага?

«Красные дьяволы» стали даже хуже после того, как португалец уехал в Саудовскую Аравию», — написал Морган в соцсетях, прикрепив фотографию с цитатой Роналду о том, что он не уважает тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» показал худший старт за всю историю АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага проиграла три из пяти стартовых матчей в нынешнем сезоне, что является худшим результатом с сезона-1989/1990. За пять туров «МЮ» набрал 6 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.