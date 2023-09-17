ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Аршавин сравнил форварда «Краснодара» Кордобу с Артёмом Дзюбой

Оба действуют в похожей манере.
17 сентября 2023 08:58
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о колумбийском форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. По мнению экс-футболиста национальной команды, нападающий «быков» похож по игре на форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Кордоба — мощный футболист. Он умеет использовать своё тело. Хорошее сравнение — Дзюба. Есть мощные нападающие, но неуклюжие. Эти же ребята хорошо координированы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне Кордоба сыграл 11 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Рио Фердинанд: буду удивлён, если Беллингем завершит карьеру без «Золотого мяча»
20-летний хавбек ярко стартовал в «Реале».
17.09.2023 10:02
Футбол
автор: Денис Владимиров
Корнеев считает, что «Спартак» купил Бабича на замену Джикии
Сербский футболист отметился двумя голами в трёх встречах в составе красно-белых.
17.09.2023 09:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Салтыков заявил, что воспринимает второе место «Крыльев Советов» как должное
Самарцы стали открытием стартового отрезка сезона РПЛ.
17.09.2023 09:44
Футбол
автор: Денис Владимиров
Илья Кухарчук: надеюсь, Сулейманов пробьётся в сборную России в «Локомотиве»
Нападающий вернулся в родной клуб.
17.09.2023 09:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Соболев предложил закусывать оскорбившему его во время стрима болельщику
Футболист вступил в конфликт со зрителем стрима.
17.09.2023 09:21
Футбол
автор: Денис Владимиров
2DROTS заявили экс-игрока системы «Барселоны» Амира Натхо для участия в Кубке России
Усиливают состав для матча с «Химками».
17.09.2023 09:11
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.