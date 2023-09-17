Аршавин сравнил форварда «Краснодара» Кордобу с Артёмом Дзюбой

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о колумбийском форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. По мнению экс-футболиста национальной команды, нападающий «быков» похож по игре на форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Кордоба — мощный футболист. Он умеет использовать своё тело. Хорошее сравнение — Дзюба. Есть мощные нападающие, но неуклюжие. Эти же ребята хорошо координированы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне Кордоба сыграл 11 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился пятью голами и двумя результативными передачами.