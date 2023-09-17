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Соболев предложил закусывать оскорбившему его во время стрима болельщику

Футболист вступил в конфликт со зрителем стрима.
17 сентября 2023 09:21
автор: Денис Владимиров

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев вступил в перепалку с одним из болельщиков во время стрима. Один из зрителей трансляции отправил донат в размере 300 рублей, однако сопроводил его оскорблением в адрес нападающего красно-белых.

«Ты думаешь, что ты меня как‑то задел? Ты когда дома водку пьёшь, то закусывай. Иди водки налей ещё, может, уснёшь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка», — ответил Соболев на оскорбление.

После этого болельщик направил ещё 300 рублей и извинился перед футболистом: «Ладно, Саша, извини. Больше не буду. Вот ещё 300 рублей на благотворительность».

Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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