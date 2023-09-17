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Илья Кухарчук: надеюсь, Сулейманов пробьётся в сборную России в «Локомотиве»

Нападающий вернулся в родной клуб.
17 сентября 2023 09:29
автор: Денис Владимиров

Форвард нижегородского «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал переход нападающего команды Тимура Сулейманова на правах аренды в московский «Локомотив».

«Сулейманов вернулся в свой родной «Локомотив». Там тренер, с которым он работал в молодёжной сборной. Тимур – классный нападающий. Надеюсь, он скоро пробьётся в основную сборную России», – приводит слова Кухарчука «Чемпионат».

23-летний Сулейманов будет выступать за «Локомотив» до конца сезона-2023/24. Соглашение включают опцию выкупа игрока.

Сулейманов – воспитанник академии московского «Локомотива». Он перешёл в «Пари НН» в 2021 году. В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он отметился тремя голами в десяти встречах. Контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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