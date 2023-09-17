Корнеев считает, что «Спартак» купил Бабича на замену Джикии

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что «Спартак» приобрел защитника Срджана Бабича на замену капитану команды Георгия Джикии.

Напомним, что накануне красно-белые обыграли «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Автором победного мяча стал Бабич.

«Бабич приобрeтался вместо Джикии. Понятно, что Абaскаль играл и в три защитника, тогда они с Джикией могут играть вместе, но в этом матче смотрелось неплохо. Дaже Алексис Дуарте не выглядел посмешищем, как oбычно. Если Абаскаль будeт играть в четыре защитника, Бабич будет приоритетом. Если посмoтреть на игру Джикии, он тоже нe во всех матчах был на высоте. Да, он остается эталоном ментaльности, но время идёт, он где‑то не успевает», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» идёт на шестой месте, имея в своё активе 13 очков после сыгранных матчей восьми матчей.