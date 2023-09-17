Салтыков заявил, что воспринимает второе место «Крыльев Советов» как должное

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о турнирном положении команды после восьми матчей в РПЛ.

«Как оценю второе место «Крыльев Советов»? Я оцениваю это, как должное. В чём секрет успешного вступления? Хорошая реализация моментов, плюс много создаем. Мы забили больше всех в РПЛ», – приводит слова «Евро-Футбол.Ру».

16 сентября «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 в выездном матче восьмого тура РПЛ с московским ЦСКА. Самарцы набрали 15 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре команда Игоря Осинькина 23 сентября сыграет на своём поле с «Сочи».

Салтыкову 19 лет. В нынешнем сезоне он провёл за клуб десять матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.