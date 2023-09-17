Рио Фердинанд: буду удивлён, если Беллингем завершит карьеру без «Золотого мяча»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд оценил игру 20-летнего хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Джуда будут сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом, Скоулзом. Я бы сказал, что ни один из указанных игроков не делал ничего подобного, что Беллингем делает в своём возрасте.

Джуд может выиграть «Золотой мяч», если будет продолжать в том же духе. Я буду удивлён, если он завершит карьеру без «Золотого мяча». Это очень хороший футболист», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. В составе мадридцев он сыграл четыре матча, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

На счету полузащитника 26 матчей и два мяча за сборную Англии.