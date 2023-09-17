Защитник «Крыльев Советов» Горшков отказался говорить, что у ЦСКА сейчас плохая команда

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с ЦСКА. Встреча состоялась накануне, 16 сентября, и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Нынешний уровень ЦСКА? У армейцев хорошая команда. Но у „Крыльев Советов“ хорошие аналитики и тренерский штаб — мы готовились к матчу. Разбирали игру соперника и выстраивали план. Ни в коем случае нельзя говорить, что у ЦСКА сейчас плохая команда.

По качеству игры мы всегда действовали неплохо. По результату — было не очень. Ничья с ЦСКА — это одно очко в наш зачёт», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Самарцы в восьми матчах набрали 15 очков и сейчас располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 12 очками идёт на восьмом месте.