Александр Мостовой: в тренерском штабе «Спартака» не все понимают в футболе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в компенсированное время ко второму тайму забил сербский защитник столичной команды Срджан Бабич

«Эта победа немного скрывает все недостатки. В этом матче все сыграло на руку «Спартаку». Работы у тренерского штаба ещё много. Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 13 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с шестью баллами остался на 12-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 23 сентября примет на своём поле московское «Динамо», «Сочи» в тот же день проведёт выездной матч с самарскими «Крыльями Советов».