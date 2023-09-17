Радимов считает, что «Рубин» доставит «Зениту» проблемы в матче РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ с казанским «Рубином».

Встреча состоится 17 сентября на домашней арене «Рубина» и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Матч будет интереснейший. Не сомневаюсь, что Рахимов перекроет фланги, насытит середину поля и не будет играть первым номером. «Зениту» будет тяжело вскрывать их, нужно найти баланс, чтобы «Рубин» не убежал в контратаки», – приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После семи сыгранных матчей в текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» с 14 баллами занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Рубин» с шестью очками находится на 13‑й строчке.