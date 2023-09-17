Руслан Литвинов: получил травму до вызова в сборную, на днях сделаю МРТ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о травме, из-за которой он пропустил матч восьмого тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

Ранее главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль заявил, что футболист получил повреждение ещё до вызова на сентябрьский сбор национальной команды России.

«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. В сборной травму не усугубил, всё осталось также. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ», – приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Литвинов – воспитанник академии «Спартака». В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний хавбек сыграл за клуб восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.