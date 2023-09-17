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Нападающий «Сочи» Мелкадзе назвал причины поражения в матче со «Спартаком»

Встреча прошла на домашней арене красно-белых.
17 сентября 2023 10:49
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал причину поражения команды в матче со «Спартаком».

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол забил защитник »Спартака» Срджан Бабич.

«В пeрвую очередь, на результат в мaтче со «Спартаком» повлиял фaкт, что мы остались вдесятером на полe. Этого одного человeка и не хватило в штрафнoй, когда бил Бабич», — приводит »Чемпионат» слова Мелкадзе.

«Сочи» идёт на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть баллов.

источник: Чемпионат.com
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