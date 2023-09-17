Переживший кому вратарь «ПСЖ» Рико заявил о желании вернуться на поле в этом году

Испанский вратарь французского «ПСЖ» Серхио Рико заявил, что хочет вернуться на поле в этом сезоне, несмотря на полученную ранее тяжёлую травму головы.

«22 сентября я пройду новое обследование. Надеюсь, будут хорошие новости и врач даст мне чуть больше свободы для занятий спортом, чтобы я мог подготовиться к возвращению в команду. Моя цель – вернуться в этом году», – цитирует Рико Goal.

В конце мая Рико, находясь на отдыхе в Испании, упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. 30-летнего футболиста в экстренном порядке доставили в больницу города Севильи и ввели в состояние искусственной комы.

Рико подписал контракт с «ПСЖ» в 2020 году. Соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2024 года.